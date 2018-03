O principal índice de ações da Bolsa brasileira (B3) subiu nessa terça-feira, após ter recuado nos últimos 5 pregões, com as ações de siderurgia e mineração entre os destaques de alta em dia de cenário relativamente positivo no exterior. A cautela dos investidores antes da reunião de quarta-feira do Federal Reserve, entretanto, impediu uma recuperação mais intensa. O Ibovespa subiu 0,3% a 84.163 pontos.