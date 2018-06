Bovespa fecha em alta

A Bovespa subiu nesta sexta-feira (22), com a menor aversão a risco no exterior diante da forte alta do petróleo. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, avançou 0,81%, aos 70.640 pontos. Na semana, a bolsa de valores ficou praticamente estável, com recuo de 0,17%. Neste ano, a queda acumulada é de 7,54%.

