A Bovespa fechou em alta nesta quarta-feira (4) em sessão marcada pela baixa liquidez por causa do feriado nos Estados Unidos. As ações da Petrobras e da Eletrobras ajudaram a manter o índice no azul. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa paulista, subiu 1,46%, aos 74.743 pontos.