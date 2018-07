A Bovespa fechou em alta nesta sexta-feira (6), em sessão com menor volume de negócios em razão de jogo do Brasil na Copa do Mundo e véspera de fim de semana prolongado em São Paulo, com dados de emprego nos EUA dividindo o foco com o noticiário corporativo doméstico. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa paulista, subiu 0,61%, aos 75.010 pontos.