Depois de um dia inteiro operando em terreno negativo, o Índice Bovespa passou a subir nos minutos finais do pregão, em uma reação imediata à notícia sobre o apoio do PP à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB). Após ter caído até 1,90% mais cedo, o Ibovespa fechou em alta de 0,16%, aos 77.486,84 pontos, na máxima do dia. Os negócios somaram R$ 10 bilhões

Deixe seu comentário: