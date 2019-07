O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira (10), renovando pontuação recorde de fechamento, com as atenções voltadas para o plenário da Câmara dos Deputados e a possibilidade de votação do texto principal da reforma da Previdência ainda nesta sessão. O Ibovespa subiu 1,23%, aos 105.817 pontos.

