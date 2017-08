Bovespa fecha em alta

A Bovespa (Bolsa de valores de São Paulo) fechou ontem em leve alta, após oscilar ao longo do dia. O Ibovespa terminou o pregão em leve alta de 0,44%, a 71.329 pontos. Os negócios abriram o dia pressionados diante da aversão a risco no exterior causada pelo lançamento de míssil pela Coreia do Norte que caiu na costa da região de Hokkaido, no Norte do Japão.