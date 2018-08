A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou a sessão dessa quinta-feira em alta de 0,42%, aos 79.636 pontos. De acordo com analistas, contribui para o resultado o avanço do preço do petróleo e a melhora do mercado acionário norte-americano, após preocupações sobre a disputa comercial entre Estados Unidos e China.

Deixe seu comentário: