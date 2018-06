A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou o pregão dessa quinta-feira em alta de 1,64%, aos 71.766,52 pontos. De acordo com analistas de mercado, o resultado refletiu a combinação do noticiário político nacional com o bom desempenho das ações do setor financeiro e a postura otimista de investidores no exterior.

