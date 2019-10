Bovespa fecha em alta e renova patamar recorde com expectativa por Previdência

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta terça-feira (22), renovando o patamar recorde, favorecido pela expectativa de aprovação final da reforma da Previdência no Congresso. O Ibovespa subiu 1,28%, a 107.381 pontos. Na máxima da sessão, chegou a 107.421 pontos. A expectativa pela Previdência também fez o dólar recuar nesta terça. A moeda norte-americana caiu 1,33%, a R$ 4,0755.

No final da manhã desta terça a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre a reforma da Previdência. À tarde, a proposta de emenda à Constituição foi ao plenário, para votação em segundo turno. Ao ser finalizda, ficará concluída a tramitação da PEC no Congresso.

A reforma da Previdência é considerada o primeiro passo para ajuste nas contas públicas, visto como crucial para a retomada do crescimento no País, destacou a Reuters.

O cenário internacional também contribuiu para o desempenho do Ibovespa. Segundo a Reuters, ajudou a declaração do vice-ministro das Relações Exteriores chinês de algum progresso nas negociações comerciais entre EUA e China, e que qualquer problema pode ser resolvido desde que um lado respeite o outro.

Na visão do diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, o ambiente foi de menor aversão a risco nos mercados no exterior, particularmente com o alívio nos temores de recessão nos EUA.

“Apesar de superar os 107 mil pontos pela primeira vez, o Ibovespa ainda está distante das máximas em dólar, o que o torna atrativo aos estrangeiros, que ainda estão afastados da bolsa paulista”, destacou o analista para a agência Reuters.

“Além disso, há um otimismo de que a reforma da Previdência seja finalmente aprovada nesta sessão”, destacou, referindo-se à votação em segundo turno da reforma da Previdência.