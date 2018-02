O principal índice da Bolsa paulista fechou em alta pelo 9º pregão seguido nesta segunda-feira (26), mas abandonou o avanço expressivo no início do dia, quando chegou a bater 88 mil pontos. No entanto, a Bolsa bateu recorde de pontuação de fechamento pelo 5º pregão seguido. O Ibovespa subiu 0,41%, aos 87.652 pontos.

