O principal índice da B3 (antiga BM&FBovespa) fechou em alta nesta segunda-feira (19), após perder 0,93% na semana passada, com as ações da Vale e Embraer em dia de valorização. O Ibovespa terminou o pregão subindo 0,63%, a 62.014 pontos. A cautela com o cenário político permaneceu no radar e afastou o índice das máximas da sessão, quando subiu pouco mais de 1%.