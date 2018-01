Bovespa fecha em queda

O principal índice de ações da Bolsa brasileira fechou em queda nesta segunda-feira (29), após superar o patamar de 85 mil pontos na última sexta-feira (26), novo patamar recorde. O Ibovespa caiu 0,97%, aos 84.698 pontos. No ano, há alta acumulada de 10,86%. A Bolsa brasileira refletiu na semana passada a reação do mercado financeiro à condenação, em 2ª instância, do ex-presidente Lula.

