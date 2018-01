Bovespa fecha em queda

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, fechou em queda pelo segundo pregão seguido nessa terça-feira. O Ibovespa caiu 0,25%, para 84.482 pontos. O movimento do mercado seguiu o viés negativo no mercado internacional. As bolsas europeias e o mercado de ações nos Estados Unidos recuavam, assim como commodities como petróleo e minério de ferro.

