O principal índice da Bolsa paulista fechou em queda nessa terça-feira, revertendo ganhos registrados mais cedo, com a piora das ações da Petrobras e a queda das ações Gerdau e Marfrig entre as maiores baixas do dia. O Ibovespa, principal índice da Bovespa, caiu 0,43%, a 85.653 pontos, após ter avançado 1% na máxima da sessão.