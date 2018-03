Bovespa fecha em queda

O principal índice de ações da B3 fechou em queda pelo quinto pregão consecutivo nesta segunda-feira (19), contaminado pelo viés negativo no exterior, com as blue chips Vale, Itaú Unibanco e Petrobras entre as maiores pressões de baixa. O Ibovespa caiu 1,15%, aos 83.913 pontos. No mês, o índice passa a acumular queda de 1,69%. No ano, entretanto, a Bolsa tem alta de 9,83%.

Deixe seu comentário: