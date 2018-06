Bovespa fecha em queda

A Bovespa fechou em queda pelo segundo pregão seguido nesta quarta-feira (6), chegando a se aproximar das mínimas do ano, com o cenário eleitoral incerto e preocupações sobre a economia brasileira mantendo investidores melindrados. No final do pregão, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa paulista, acusou queda de 0,68%, aos 76.117 pontos.

