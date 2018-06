A Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira (13) e renovou a mínima do ano, após a divulgação da decisão do Federal Reserve (Fed) de elevar a taxa de juros dos Estados Unidos, com o mercado vendo na nota do órgão uma indicação de mais aumentos neste ano. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, caiu 0,87%, aos 72.122 pontos.