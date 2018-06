O principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda nesta segunda (18) e renovou a mínima do ano. Os investidores monitoraram a piora na tensão comercial entre EUA e China e acompanharam as incertezas fiscais e políticas no Brasil. O Ibovespa caiu 1,33%, aos 69.815 pontos. A Bolsa não fechava abaixo do patamar dos 70 mil pontos desde 21 de agosto de 2017.