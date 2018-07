O principal indicador da Bolsa brasileira fechou em queda nessa terça pressionado principalmente pela queda das ações da Vale e dos bancos. O mercado acionário brasileiro chegou a operar no território positivo com a melhora do cenário externo, mas foi perdendo fôlego ao longo da sessão. O Ibovespa recuou 0,2%, aos 74.862 pontos.