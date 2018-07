O principal índice da Bolsa paulista fechou em queda nessa terça-feira, mas encerrou o mês em forte alta, marcado por nova bateria de resultados de empresas, com Cielo liderando a ponta negativa após divulgar queda no lucro e Itaú Unibanco também em baixa. O Ibovespa caiu 1,31%, a 79.220 pontos. No mês de julho, o índice acumulou alta de 8,88%. No mês de julho até o dia 30, o Ibovespa avançou 10,32%.