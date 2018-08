Bovespa fecha em queda

A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou o pregão dessa quinta-feira em queda de 2,53% aos 76.404 pontos. Especialistas atribuíram o recuo ao efeito negativo de aspectos como as preocupações com cenário eleitoral brasileiro e uma maior aversão a risco no ambiente global, com destaque para a crise financeira na Argentina.

