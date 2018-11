A Bovespa fechou em queda nesta quarta-feira (7), com os agentes financeiros repercutindo o resultado da eleição parlamentar nos EUA, enquanto, no cenário doméstico, as atenções continuam voltadas para a temporada de balanços e a transição de governo. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa, caiu 1,08%, aos 87.714 pontos.

