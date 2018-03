O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda nesta quarta-feira (7), com o mercado brasileiro também afetado por temores globais de maior protecionismo nos Estados Unidos, enquanto o noticiário corporativo no Brasil também seguiu sob as atenções. O Ibovespa caiu 0,2%, aos 85.483 pontos.

