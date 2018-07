Bovespa fecha em queda de 0,25%

A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou o pregão dessa quinta-feira com uma baixa de 0,25%, aos 74.553 pontos. O destaque foi a desvalorização das ações da brasileira Embraer, após o anúncio de um acordo com a norte-americana Boeing, prevendo a criação de uma nova empresa, avaliada em US$ 4,75 bilhões.

