A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou o pregão dessa quinta-feira em baixa de 0,97%, aos 71.421 pontos. O desempenho foi influenciado pelas incertezas do mercado em relação ao cenário político-eleitoral no País e pela maior pressão de baixa diante da percepção de risco com o quadro macroeconômico.

