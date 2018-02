A Bovespa fechou em queda de mais de 1% nesta sexta-feira (2), na esteira de perdas em praças acionárias no exterior, com as ações preferenciais dos bancos, da Vale e da Petrobras entre as maiores pressões negativas. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa paulista, caiu 1,7%, aos 84.041 pontos, acumulando queda de 1,74% na semana.