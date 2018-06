A Bovespa recuou nesta sexta-feira (8) e renovou a mínima do ano, no quarto pregão consecutivo no vermelho, em meio ao aumento da percepção de risco dos investidores com o cenário político-eleitoral e o rumo da economia do país. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa brasileira, caiu 1,23% aos 72.942 pontos.