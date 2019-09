O principal índice da Bolsa de valores de São Paulo, a B3, virou no fim do pregão e fechou em leve queda nesta quinta (19), pressionado principalmente pelas ações de bancos. No começo da sessão, o Ibovespa chegou a tocar os 106 mil, embalado por expectativas de que o Banco Central continuará com o ciclo de cortes da Selic. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,18%, aos 104.339 pontos.