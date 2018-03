Após um recuo de 1,82% no dia anterior, a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou o pregão dessa quinta-feira estável, com leve alta de 0,03%, aos 85.377 pontos. O resultado foi influenciado pela baixa nas ações de empresas siderúrgicas, após o anúncio do governo dos Estados Unidos sobre aumento nas tarifas de importação para aço e alumínio.

