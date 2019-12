Notas Brasil Bovespa fecha estável

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou com estabilidade nesta sexta-feira (20), após três dias consecutivos de alta com patamares recordes. O Ibovespa variou 0,01%, aos 115.121 pontos. Na máxima da sessão, o índice foi a 115.171 pontos. Na parcial do mês, a bolsa tem alta acumulada de 6,36%. No ano, o avanço chega a 31,01%.

