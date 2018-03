A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou a quinta-feira com valorização de 1,78%, aos 85.365 pontos, em uma sessão favorecida pelo ambiente externo positivo e com as ações da petroquímica Braskem liderando os ganhos após resultado trimestral considerado robusto. Com isso, o indicador acumulou uma alta de 1,17% na semana e encerrou o mês com resultado estável (0,01%).

