O principal índice da B3 fechou praticamente estável nesta segunda-feira (2) amparado pela melhora do mercado acionário dos EUA e pela disparada das ações da BRF, que contrabalançaram a pressão negativa da queda das ações da Vale. O Ibovespa subiu 0,11%, a 72.839 pontos. O índice só se firmou no terreno positivo próximo do fim da sessão.