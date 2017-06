A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) operou em queda nesta segunda-feira (12), com investidores atentos ao quadro político local, diante da crise que atinge o governo e ameaça o andamento de reformas no Congresso. Às 16h13, o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, recuava 0,99%, aos 61.580 pontos. As ações da JBS estavam entre as maiores quedas do dia.

Comentários