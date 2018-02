O principal índice acionário da B3 fechou em alta de mais de 1% nessa terça-feira, retomando o patamar de 85 mil pontos e atingindo novas máximas históricas. O Ibovespa terminou em alta pelo 5º pregão seguido, com valorização de 1,19%, a 85.803 pontos, superando máxima anterior registrada no dia 26 de janeiro (85.530 pontos). No ano, a bolsa passa a acumular ganhos de 12,3%.

