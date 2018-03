A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou a quinta-feira em queda de 0,25%, aos 84.767 pontos. Conforme especialistas, o desempenho sofreu impacto do cenário externo, após os Estados Unidos anunciarem medidas restritivas à China. O julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal também exerceu influência.

