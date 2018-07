A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou essa quinta-feira em queda de 1,01%, aos 79.405 pontos. Segundo analistas, a baixa foi influenciada pelo resultado trimestral do Bradesco, dentro do esperado, abrindo espaço para lucros principalmente no setor bancário, em sessão também marcada pelos balanços de Vale e Ambev.

