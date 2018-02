Bovespa tem sétima alta consecutiva

A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou a sessão dessa quinta-feira em alta pelo sétimo pregão seguido, com valorização de 0,74%, aos 86.686 pontos. Segundo especialistas, o desempenho positivo refletiu um dia marcado pela valorização das ações do Banco do Brasil e Via Varejo, em um mercado otimista com a perspectiva de recuperação da economia.

Deixe seu comentário: