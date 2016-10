Boxeador lamenta a morte do seu adversário após luta e diz que se sente responsável

A luta contra o escocês Mike Towell, 25 anos, será inesquecível para o britânico Dale Evans, 24. Infelizmente, não é pelo lado bom. O duelo culminou na morte de Towell, um dia após devido aos traumas recebidos no combate.

Evans disse ainda não ter processado tudo que aconteceu. O sentimento que fica é o de culpa pela morte do companheiro de profissão. “Eu me sinto como se fosse responsável pela morte dele, porque era comigo com quem ele estava trocando socos. Isso é algo com o qual tenho de conviver agora.”

Evans também ressaltou que Towell não apenas faleceu, mas deixou um vazio em seus familiares, principalmente em seu filho. “Tem sido terrível para mim. Tudo que eu penso é no seu filho de dois anos, sua namorada e sua família que não terá mais o Mike por perto.”

