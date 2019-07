“Boyfriend”: Ariana Grande anuncia lançamento de novo single para essa semana

Ariana Grande começou a semana divulgando em suas redes sociais que tem single novo saindo do forno! Intitulada “Boyfriend”, a música será liberada em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (2). Em uma prévia do que parece ser o clipe, a cantora aparece em uma sala decorada com objetos que remetem aos anos 80, acompanhada de três caras. O vídeo é bem rápido, mas mostra uma suposta discussão entre ela e um dos rapazes.

Confira:

Conforme a própria Ari em uma publicação feita no fim da última semana, “Boyfriend” terá figurinos assinados pela grife francesa Givenchy. Na publicação, a artista brincou dizendo que usa as peças até mesmo em seus clipes:

Deixe seu comentário: