BR-101 segue com bloqueio para quem vem ao RS de SC, após queda parcial de ponte

A BR-101 segue bloqueada, no sentido sul do km 356, no município de Sangão, em Santa Catarina. O motivo é a queda da cabeceira da ponte que fica no local, após fortes chuvas. A informação é da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme a PRF, o trânsito está totalmente interrompido no sentido Rio Grande do Sul. A indicação é que o desvio seja feito pelo acesso que há no km 333, no sentido Gravatal. Porém, há alerta de congestionamento no trecho. Por este motivo, devem utilizá-lo somente veículos leves, ônibus e, no máximo, carreta simples. Estão proibidos caminhão cegonheira, bitrem e demais veículos de grande porte.

A previsão de liberação total da rodovia é para esta segunda-feira (27).

Entenda

Uma erosão na ponte que passa sobre o rio Sangão, no município de mesmo nome, fez com que um caminhão ficasse preso no local e causou o bloqueio de parte da rBR-101. A estrutura cedeu na última sexta-feira (24). O motivo foram as fortes chuvas que atingiram a região. A ponte fica no km 356 da rodovia, que chegou a ser totalmente interditado, estando, no momento, bloqueado apenas a pista na direção do RS. Outras cidades de Santa Catarina lidam com transtornos em função da chuva. Em Jaguaruna, também cedeu uma ponte. Comunidades como as de Criciúma e Laguna sofrem com alagamentos.

