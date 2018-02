A BR-259 completou, nessa terça-feira, duas semanas de interdição após pedras rolarem no trecho entre Colatina e Baixo Guandu, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação porque existe risco das pedras ainda rolarem durante a remoção. A interdição aconteceu no dia 6 de fevereiro. A via é a principal ligação entre o Espírito Santo e o Leste de Minas Gerais.