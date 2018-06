Das 9h às 16h desta quinta-feira, a concessionária Triunfo Concepa realiza obras de conservação na BR-290 (Free Way), nos quilômetros 91 a 93 (próximo ao acesso à BR-116, em Canoas) e 97 a 98 (imediações do vão móvel da Ponte do Guaíba). Em função dos trabalhos, podem ser feitos bloqueios nesses trechos da rodovia.

