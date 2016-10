Brad Pitt busca acordo em divórcio com Angelina Jolie

Brad Pitt passou do tempo de responder ao pedido de divórcio de Angelina Jolie, procurando evitar uma amarga disputa judicial que poderia prejudicar seu relacionamento com os filhos. O ator de 52 anos não apresentará uma resposta oficial, apesar de o prazo ter vencido na quinta-feira (20), até que os advogados do casal cheguem a um acordo sobre a custódia das seis crianças, indicaram os sites especializados US Weekly e TMZ.

Pitt quer compartilhar com Angelina a guarda legal e física de seus filhos, mas planeja evitar que a questão familiar chegue aos tribunais. Já a atriz de 41 anos, que apresentou a solicitação do divórcio em 19 de setembro, alegando diferenças irreconciliáveis, quer a custódia permanente e exclusiva.

O ator viu seu filho mais velho Maddox, de 15 anos, nesta semana, pela primeira vez, desde o incidente que teria ocorrido em um avião particular que levava a família de férias na França, em 14 de setembro, e que teria desatado a separação. O FBI informou que está coletando dados para decidir se abrirá uma investigação.

Não há uma versão oficial do que aconteceu na aeronave, mas vários meios de comunicação americanos falam que Pitt teria tido um acesso de raiva contra ao menos um de seus filhos. O ator chegou a visitar os outros cinco herdeiros em 8 de outubro, mas Maddox se recusou a vê-lo.

A visita foi supervisionada por um terapeuta, como parte do acordo temporário do casal sobre a custódia, mediada pelo Departamento de Serviços à Infância e à Família de Los Angeles.

Segundo o acordo temporário, Jolie tem a custódia física dos filhos — três deles, incluindo Maddox, são adotados — em uma casa alugada em Los Angeles.

Brangelina, como o mundo se refere a esse popular casal, selaram a união na França há dois anos, mas já estavam juntos desde 2004.

