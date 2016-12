Brad Pitt coloca botox após sua separação de Angelina Jolie

Brad Pitt e Angelina Jolie já começam a retomar suas vidas após um conturbado período após o anúncio da separação. O ator – que pôs à venda a mansão onde se casaram na França – passou por alguns procedimentos cirúrgicos, como indicou o site americano “Radar Online”.

“Ele fez preenchimentos faciais, botox e peelings e teve a região dos olhos ajustadas”, contou uma fonte próxima ao protagonista do filme “Aliados”, no qual contracena com Marion Cotillard – atriz francesa que chegou a ser apontada como pivô da separação com Angelina. O veículo internacional ainda procurou um especialista que ratificou a fonte. “As cicatrizes perto de sua orelha podem ser o sinal de um facelifting”, afirmou um médico.

Ainda de acordo com a publicação, Angelina já voltou à rotina: ela teria sido vista com Johnny Depp – ator indicado como seu novo affair – pelas ruas de Los Angeles, sem aliança.

–

Comentários