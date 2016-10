Brad Pitt e Angelina Jolie selam acordo temporário sobre custódia dos filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt firmaram um acordo temporário a respeito da custódia dos seis filhos. Pela decisão, que tem validade até 20 de outubro, a atriz tem a tutela temporária e o astro poderá visitar as crianças acompanhado de uma terapeuta.

Segundo a reportagem, Pitt ainda não viu os filhos desde que saiu de casa. Ele e a ex-mulher decidiram fazer terapia individualmente.

Uma fonte ligada ao ator afirmou que ele pretende resolver a situação de maneira amigável. No dia 29 de setembro, a revista People noticiou que Pitt se submeteu a um teste de urina para detectar álcool e drogas após uma viagem de avião com a família – quando ele teria perdido a paciência com um dos filhos, agredindo-o. Segundo o site TMZ, Pitt forneceu voluntariamente uma amostra de urina para a realização dos exames alguns dias depois de voltar de viagem.

O FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) não pediu o teste, mas o ator entregou a amostra de boa vontade para mostrar que ele não tinha nada a esconder nem que estava abusando do consumo de álcool e drogas. De acordo com a publicação, os resultados ainda não ficaram prontos.

