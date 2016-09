Brad Pitt está furioso com Angelina Jolie, que pediu o divórcio após dizer que o ator era um mau pai

O astro de Hollywood Brad Pitt está furioso com Angelina Jolie por ela tê-lo acusado de ser um mau pai, segundo fontes do tabloide americano TMZ. De acordo com a publicação, o ator não gostou nem um pouco de saber que a atriz revelou temer pela relação dele com os seis filhos do casal por seus “problemas de raiva” que, nos últimos tempos, pioraram por abuso de maconha e álcool. Por isso, inclusive, ela pede a guarda exclusiva das crianças. Ela não estaria satisfeita com os “métodos” dele em relação aos filhos.

“Ela liberou o inferno”, teria dito Pitt sobre toda a situação para uma fonte do TMZ. Além disso, o ator estaria apavorado com a perseguição dos paparazzi com a divulgação do divórcio. A casa do casal já foi cercada pelos fotógrafos e, segundo o TMZ, agentes da Polícia de Los Angeles (EUA) fazem rondas pelo local.

Casal tentou evitar o divórcio.



As fontes do TMZ afirmam ainda que eles tiveram muitas conversas nos últimos dias, nas quais o ator pediu que a mulher o ajudasse a lidar com a situação “como adultos”. Ele teria pedido que o divórcio acontecesse de forma discreta para o bem das crianças. E, por isso, não concordou com a posição da companheira de tornar o processo de separação público.

Pitt está chateado com Angelina e, neste momento, teme pelos filhos, diz a publicação.

À revista People, o ator falou sobre o divórcio. “Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos”, disse ele. “Peço para a imprensa para dar-lhes o espaço que merecem durante este tempo difícil.”

