Brad Pitt fez uma aparição surpresa na premiação Globo de Ouro, que aconteceu na noite deste domingo (8). Mais magro, o ator foi recebido pelos colegas de profissão com muitos aplausos. Matt Damon foi um dos mais entusiasmados com a aparição do amigo.

No evento, Pitt apresentou a categoria Melhor Filme de Drama, cujo vencedor foi “Moonlight: Sob a Luz do Luar”.

