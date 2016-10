Brad Pitt não será investigado pelo FBI por agressão ao filho

Uma suposta agressão física envolvendo o ator Brad Pitt, 52 anos, e o filho mais velho Maddox, de 15 anos, ganhou as páginas dos jornais de todo o mundo e chegou a ser reportada ao FBI (a polícia federal americana). A confusão, que teria acontecido em um jato particular que transportava a família da França para os Estados Unidos e se tornado um dos motivos que fizeram a atriz Angelina Jolie pedir divórcio, foi notificada à polícia de Los Angeles e chegado ao escritório de investigação federal americano.

Entretanto, uma fonte ligada ao FBI desmentiu que tenha sido aberto um processo relacionado ao caso.

A fonte contou ainda que Maddox não se machucou e que a confusão não envolveu agressões físicas, mas sim uma discussão. As cenas da briga teriam sido capturadas por câmeras do Aeroporto Internacional de Minnesota. Após o pedido de divórcio de Jolie, o ator vem sendo investigado pelo Serviço de Proteção à Criança, mas, segundo informações do TMZ, a fonte informou que o FBI não deveria estar envolvido no assunto.

Recentemente, o FBI chegou a dizer que estava reunindo fatos para decidir se o ator seria investigado. Fontes próximas a Angelina disseram que a atriz não colaboraria com o caso se fosse adiante e, segundo fontes da rede, o incidente nunca deveria ter sido submetido ao FBI.

Segundo a atriz, o ator estaria bêbado no momento da discussão. À mesma publicação, fontes próximas ao casal contaram que a atriz estaria irritada com o companheiro, com quem está há 12 anos, pelo excesso no uso de “erva” e álcool, que teriam piorado os problemas de raiva dele. O envolvimento de Brad com as substâncias estaria prejudicando o relacionamento do ator com os filhos.

