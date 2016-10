Brad Pitt não vê filho mais velho desde pedido de divórcio de Angelina Jolie

O ator norte-americano Brad Pitt não vê seu filho mais velho, Maddox, desde que Angelina Jolie apresentou o pedido de divórcio no último mês, informou nesta quarta-feira a edição digital da revista People.

Uma fonte com conhecimento da situação indicou à revista que Pitt se reuniu em duas ocasiões com os outros filhos do casal, mas que Maddox não estava presente em nenhuma delas.

Angelina e Pitt fizeram um acordo temporário pela custódia de seus seis filhos à espera da resolução definitiva de seu divórcio. Dessa maneira, a atriz fica com as crianças e seu ex-marido tem o direito de visitá-los periodicamente.

O Departamento de Infância e Serviços Familiares do condado de Los Angeles (Califórnia) abriu uma investigação após um incidente registrado no avião particular da família em setembro, quando Pitt teria se excedido verbal e fisicamente com Maddox, de 15 anos.

